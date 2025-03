Il PalaBorelli si veste a festa: è domenica di derby per la Cestistica

Domenica di derby al PalaBorelli, salto a due alle 18, tra i padroni di casa della Cestistica e Gioielleria Mancini Monsummano. Nella gara di andata si imposero i ciabattini per 86-81 al termine di una gara dominata dai padroni di casa nonostante il tentativo di rimonta dei pesciatini nel finale.

Sarà un match difficile, da una parte i monsummanesi, 14° con 14 punti, reduci da una doppia sconfitta con Libertas Lucca e Cerretese, in cerca di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione con Wolf Pistoia 12 e Invictus Livorno con 10, dall’altra parte una compagine galvanizzata dal successo esterno di Montemurlo contro i Lions e decisa ad allungare la striscia e difendere la seconda piazza, posizione importante in chiave play off, alle spalle del fuggitivo Calcinaia.

a.