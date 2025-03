Due weekend per tre importanti appuntamenti all’ex Mercato dei Fiori e nel centro storico

Due fine settimana con grandi manifestazioni all’ex Mercato dei Fiori e nel centro storico.

Sabato 22 e domenica 23 marzo torna 𝗧𝗢𝗦𝗖𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 all’ex Mercato dei Fiori, nel luogo dove tutto ebbe inizio oltre trenta anni fa. Pescia tornerà ad essere, per due giorni, la capitale italiana degli appassionati delle due e quattro ruote d’epoca. Ingresso dalle 9 alle 18.

In contemporanea, domenica 23, dalle 9, in Piazza Mazzini e nel centro storico edizione di PESCIA ANTIQUA, la grande fiera d’antiquariato, artigianato e collezionismo.

Per l’occasione apertura straordinaria ed ingresso gratuito per visitare la Pinacoteca ed il complesso monumentale di San Michele e visita con unico biglietto di ingresso per il Museo Civico e il Palagio con la gipsoteca dedicata a Libero Andreotti.

Domenica 30, nell’ex mercato dei fiori, dalla 9 alle 18, edizione “zero” di 𝗣𝗘𝗦𝗖𝗜𝗔 𝗩𝗜𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮 una nuova manifestazione fieristica con oltre settanta espositori, dedicata ai prodotti usati di abbigliamento, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e per la persona, scarpe, dischi in vinile, musicassette, cd, videogiochi, libri, fumetti, handemade, modernariato, collezionismo, hobbistica, oggettistica.