Prima uscita post Covid per gli under 15 della Cestistica contro gli Shoemakers Monsummano. Una sgambata per i giovani rossoverdi per ritrovare confidenza con la palla a spicchi ma soprattutto ritrovarsi a giocare, seppur in amichevole. Il lavoro che attenderà coach Biagini passa in secondo piano perché la voglia di vedere i ragazzi correre divertendosi è stato di primaria importanza con la speranza che nessun nuovo Decreto possa fermarlo.