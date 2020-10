Il Pescia tra le mura amiche in un big match

Esordio casalingo per il Pescia che affronta nella seconda giornata di campionato i Giovani Rossoneri reduci del netto 3-0 inflitto ai neopromossi del Tavola Calcio. I Montale sono avversari tosti e forti e con una intelaiatura di squadra molto ben collaudato. I ragazzi di mister Bendinelli dovranno interpretare la gara cercando di concedere pochi spazi per poi pungere in attacco. La gara sarà aperta al pubblico, seppur in modo contingentato. Nello scorso campionato fu vittoria per i pesciatini 2-1.