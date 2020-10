Erasmus 2020, Arcobaleno, un ponte per l’Europa

E’ stato presentato nell’ambito delle iniziative Erasmus 2020 il Progetto “Arcobaleno – un ponte per l’Europa” che ha garantito all’istituto tecnico Agrario, guidato dal dirigente Francesco Panico, un finanziamento di circa 25.000€ per la formazione all’estero dei docenti e del personale dirigente, pianificata per la prossima estate. Un successo che diventa anche un segnale di ottimismo per il futuro e di speranza per una rapida ripresa della normale vita scolastica dopo l’emergenza COVID.

Il progetto è nato dall’esigenza di incrementare la dimensione internazionale della scuola, sostenere lo sviluppo professionale dei docenti e rinnovare l’insegnamento, allo scopo di migliorare le prestazioni degli studenti. I docenti coinvolti, previa preparazione linguistica, seguiranno corsi mirati all’utilizzo di nuove tecnologie didattiche e strumenti tecnologici, all’applicazione della metodologia CLIL ed all’adozione di una didattica improntata sulla valutazione per competenze.

Il gruppo di lavoro, coordinato dalla prof.ssa Eleonora Striano, in collaborazione con il comitato di autovalutazione di istituto, si occuperà di monitorare Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la loro applicazione nel lavoro quotidiano, la disseminazione dei risultati e gli effetti sugli studenti.