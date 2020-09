Prima appuntamento per il Pescia: è già derby

Inizia a prendere forma la stagione dell’USD Pescia con il primo appuntamento di Coppa Toscana. I rossoneri sono stati inseriti nel girone a tre con Monsummano e Candeglia. L’esordio il 20 settembre nel derby valdinievolino contro il Monsummano a Margine Coperta. <Abbiamo iniziato la preparazione, importante più degli altri anni causa la sospensione per il Covid, e già questo è un segnale positivo – ha esordito mister Bendinelli. I ragazzi si stanno impegnando in vista della stagione che si preannuncia difficile ma sono ottimista perché so di poter disporre di un gruppo molto buono che potrà togliersi parecchie soddisfazioni. Peccato di non poter disporre dello stadio, e di dover cominciare in questo inizio al campo sportivo di Margine Coperta>.