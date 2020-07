Regione, 100mila euro per Collodi. Progetto entro dicembre. “Mossa elettorale?”

La Regione Toscana ha finanziato con 100mila euro il progetto di fattibilità, che sarà realizzato dalla Provincia, per la variante alla strada provinciale 12 “delle Cartiere” a Collodi. La Provincia dovrà rispettare il cronoprogramma che prevede la consegna del progetto entro il 31 dicembre 2020.

“In questo modo –ha spiegato l’assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli– diamo la possibilità di studiare una soluzione sostenibile in grado di eliminare il traffico pesante dal centro abitato e favorire l’accesso al parco”.

“Sono contenta –ha detto l’assessore all’ambiente Federica Fratoni- di aver contribuito a far sì che la Regione investa risorse per migliorare la viabilità di quest’area, un atto che arriva in pieno accordo con gli enti locali e il territorio e che conferma l’attenzione che la giunta dedica alla Valdinievole”.

Per alcuni si tratta però di una “mossa” elettorale. “Il contributo regionale di 100mila euro non è niente, ed anzi rischia di essere sprecato, se non vi è la convinzione di investire risorse per milioni di euro per effettuare poi i lavori necessari”. Punto sul quale ancora nessuno si è espresso.