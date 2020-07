E’ attivo il servizio di videochiamata di Acque Spa, una modalità di comunicazione che permette ad ogni utente di interagire anche visivamente con un operatore usando il PC o uno smartphone in modo da poter usufruire dei servizi degli sportelli al pubblico comodamente da casa. E’ sufficiente accedere alla pagina degli appuntamenti su www.acque.net, scegliere giorno e orario, infine indicare lo strumento di video-contatto preferito (Skype, Microsoft Teams, Zoom). Successivamente, si riceveranno via e-mail tutte le informazioni per lo svolgimento del video-appuntamento e, all’orario concordato, si verrà contattati dall’operatore: il tutto in modo veloce ed intuitivo. Per utilizzare il servizio è necessario accedere al sito www.acque.net/video-chiamata