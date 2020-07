Nico Franchi si racconta con “Lei”. Prefazione di un noto giornalista

“Una fuga dalla realtà, da un periodo brutto della mia vita”. Ecco come è nato il libro “Io e Lei“, prima fatica editoriale di Nico Franchi, 44 anni, pesciatino che vive poco distante da San Quirico.

Ma, chi è “Lei”?

E’ la bicicletta, inseparabile compagna di viaggio in tantissime avventure. “Ma soprattutto è un pretesto -ha detto Nico-, per parlare di altro”. Nel libro sono raccontate otto storie. “Il rapporto con mio padre, deceduto appena qualche mese fa, una giornata di autunno, un dialogo con un anziano signore che fu ciclista di alto livello, le fatiche di una gara a Firenze, la tragica morte di Michel Scarponi e questioni strettamente personali che sentivo di dover condividere“.

“L’idea di scrivere un libro -racconta Nico-, mi è venuta in agosto dello scorso anno. Mi sono bastati due mesi per “tirarlo giù”. Ad ottobre avevo già scritto tutto, poi è cominciato il lavoro di rifinitura. Faticoso ma gratificante perchè mi ha permesso di confrontarmi con persone le quali mi hanno restituito moltissimo in termini sia umani che professionali”.

Sono Alfredo Catalfo, della casa editrice Efesto Edizioni che prima di altri ha “visto giusto” ed ha pubblicato il libro. E Claudio Gregori, giornalista del quotidiano La Gazzetta dello Sport per il quale ha seguito numerosi Giri d’Italia, Tour de France ed Olimpiadi. Insomma, un uomo di sport.

“Gregori -racconta ancora Nico Franchi- l’ho contattato al telefono, come fosse un vecchio amico. Non si è tirato indietro e nelle sue cinque pagine di prefazione argomentata, sensibile e colta, è riuscito ad intercettare delle sfumature a cui non avevo dato peso e che invece, secondo lui, impreziosiscono l’intero testo”.

Il libro uscirà il prossimo 20 luglio. Sarà un pò ovunque, nelle librerie, sui siti internet specializzati come Ibs o Amazon.