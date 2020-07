Smaltimento stallatico. Carabinieri di Pescia denunciano irregolarità. Pena fino a 2 anni

I Carabinieri della Stazione Forestale di Pescia hanno denunciato una azienda agricola della Valdinievole responsabile di scarichi non autorizzati e di illecita gestione di rifiuti.

I Carabinieri hanno denunciato una cittadina italiana, nata negli Stati Uniti nel 1963 ma residente a Pieve a Nievole, titolare di un’azienda agricola (allevamento cavalli) del luogo che non provvedeva al corretto smaltimento dello stallatico, prodotto dagli equini dell’azienda, abbandonandolo al suolo. Veniva anche sequestrato un impianto di scarico di acque reflue per il lavaggio dei cavalli.

Mentre l’ispezione, effettuata su disposizione della Procura delle Repubblica di Pistoia, alla presenza anche di personale ASL, ARPAT e NIPAAF, ha accertato il buono stato di salute degli animali, per quanto attiene il rischio delle falde acquifere della zona si dovrà attendere l’esito delle analisi dei campionamenti effettuati su acque e terreni.

Gli articoli 137 comma 1°, 192 comma 1° e 256 comma 1° lettera “A” del Decreto Legislativo 152/2006 che sono stati contestati (scarichi industriali non autorizzati e gestione illecita di rifiuti non pericolosi) prevedono, per il primo caso l’arresto da 2 mesi a due anni o un’ammenda da 1.500 a 10.000 Euro, per il secondo, oltre al ripristino immediato dello stato dei luoghi, l’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 Euro.