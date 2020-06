Il TSN Pescia riprende le attività dopo il Covid

L’Unione Italiana Tiro a Segno ha emanato una circolare dove invitava le circa trecento sezioni del territorio nazionale a riprendere formalmente le attività agonistiche, senza però tenere conto dei criteri di ammissione dettati dal programma sportivo federale 2020. I comitati regionali, con in testa la presidente, l’ex olimpionica Maura Genovesi, congiunti hanno deciso di non aderire in quanto ogni regione avrebbe dovuto effettuare due prove a fuoco, da svolgere nel mese di luglio e di agosto, e successivamente i Campionati Italiani, che si sarebbero dovuti svolgere fra fine settembre e i primi di ottobre.

Nonostante tutto il TSN Pescia, con il supporto morale del Direttore Generale Giusti Dott Antonio della Banca di Pescia e di Cascina, e la sezione di Tiro a segno di Cascina hanno dato vita ad un’iniziativa che avrà inizio da fine giugno e terminerà il 25 luglio. I tiratori saranno divisi per le categorie di appartenenza, a esclusone delle categorie Juniores, Seniores e Master sia femminile che maschile, che verranno accorpate tra loro. In ogni prova, i Giovanissimi in appoggio dovranno tirare venti colpi; gli Allievi trenta e tutte le altre categorie ne dovranno tirare sessanta.