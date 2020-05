Separati sì, ma dai fiori. L’idea green per bar e ristoranti

Sarà come mangiare in bellissimi giardini. Ognuno seduto al proprio tavolo, questo sì, nel rispetto delle norme anticontagio, ma separati dai fiori.

Cosa si fa in tempo di crisi? Ci si attrezza per rispondere alle nuove esigenze che il mondo ci riserva, avviandoci verso una rinnovata normalità. Così “il florovivaismo pistoiese propone la sua ricetta: una linea di piante per rendere gradevoli le barriere anti contagio da Covid19 in bar, ristoranti o spiagge –ha spiegato Coldiretti Pistoia-. E’ un’idea green per vivere l’estate in fase 2 in maniera meno ‘impattante’, grazie a piante personalizzabili per altezza, dimensioni, varietà, e adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambienti e alle nuove norme imposte per il rispetto del distanziamento fra le persone nelle aree esterne.