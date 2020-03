Misericordia, al via il servizio di consegna domiciliare della spesa. Negozi uniti in “Veniamo noi”

La Misericordia di Pescia ha rinnovato l’invito a non lasciare le abitazioni e ha avviato il servizio di consegna domiciliare della spesa e farmaci per tutti coloro che ne hanno necessità. “In questo modo si evita che le persone più soggette al contagio si mettano a rischio. Un atto di solidarietà rivolto alle persone anziane, ai malati e coloro che sono impossibilitati ad uscire per problemi motori”, dicono i volontari dell’associazione.

telefonare allo 0572 47007. “Vi invitiamo ad usufruire del servizio in maniera responsabile. Non vi lasceremo soli. Prima iniziamo e prima ne usciremo, insieme”. Per richiedere il servizio. “Vi invitiamo ad usufruire del servizio in maniera responsabile. Non vi lasceremo soli. Prima iniziamo e prima ne usciremo, insieme”. Anche molti negozi hanno deciso di effettuare il servizio a domicilio o offriranno i loro servizi direttamente a domicilio. L’iniziativa prende il nome di “Veniamo noi!”, i negozi che al momento hanno aderito sono: Barsanti Casa, Berit Arti, Bottiglieria Bellandi, Cantina Nobile, Capitan Piadina, Erboristeria La fonte della vita, Foto Paolo, Franco Pellegrini Franco Bistrot, Franca giocattoli, Franchi biancheria, Gelateria “La Baracchina”, La Trattoria di Brunelli, MaMò official brand, Nadia Giusti Trend, Ottica Brandinelli, Ottica Goiorani Pescia, Pastificio Mami, Piazza del grano spazio arte & fiori, Pausa Caffé Pescia, Edicola cartolibreria Planet O edicola, Pucci iRistorante, Senza via di Shampoo parrucchieri.