Fake news coronavirus. Non ci sarà nessuna disinfestazione

Sui social e su tantissimi gruppi di whatsapp sta girando una fake news che annuncia una disinfestazione sui nostri territori per limitare la diffusione del contagio del covid-19. “Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com’è c’è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare“.

Si tratta naturalmente di una notizia falsa, come moltissime altre che in queste ore stanno girando sul web. Le forze dell’ordine raccomandano di dare ascolto e seguire i suggerimenti provenienti da fonti ufficiali.