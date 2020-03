Coronavirus. Paziente positivo di Ponte Buggianese trasferito al San Jacopo

Primo caso di coronavirus a Ponte Buggianese. Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Tesi sul proprio profilo Facebook nel pomeriggio di martedì. Si tratterebbe di un signore di 88 anni, ricoverato in condizioni critiche dapprima al S.S. Cosma e Damiano di Pescia poi trasferito al San Jacopo di Pistoia.

L’uomo, sebbene la notizia non ha ancora trovato conferme, risiede in una frazione di Ponte Buggianese. Le sue condizioni di salute, prima della contrazione del covid-19, non gli consentivano di uscire spesso dalla propria abitazione. A contagiarlo, dunque, potrebbe essere stato il contatto stretto con un parente o conoscente.

Sono in corso le indagini epidemiologiche per individuare i contatti che l’uomo potrebbe aver avuto nei 15 giorni precedenti. Il sindaco Tesi raccomanda di seguire le indicazioni nazionali e regionali finalizzate a prevenire la diffusione del virus, “come lavare spesso le mani con acqua e sapone o gel alcolico, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro, evitare di frequentare se possibile luoghi affollati e restare a casa nel caso in cui si abbia anche solo qualche linea di febbre”. Molte attività commerciali a Ponte Buggianese hanno deciso spontaneamente la chiusura dei locali.