Sicurezza negli ospedali. I casi più recenti a Pescia

Il governatore toscano Enrico Rossi è recentemente tornato sulla questione della sicurezza negli ospedali. “Sono impressionato dal tema della sicurezza degli operatori in sanità, è una banalità rispetto a tante altre cose però io ricordo che esisteva il posto fisso di polizia all’interno delle strutture. Se fosse ripristinato si darebbe un grande segnale sul terreno della sicurezza sia agli operatori, che ai cittadini, sia anche ai pazienti inattesa al pronto soccorso”.

Anche l’ospedale di Pescia non è immune ad atteggiamenti violenti ai danni di operatori sanitari. Appena qualche mese fa una 28enne marocchina, in preda ad una forte intossicazione alcolica, è stata accompagnata da personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia dove si è dapprima scagliata contro medici ed infermieri rifiutando ogni tipo di assistenza medica, e poi si è allontanata arbitrariamente dal nosocomio.

In estate un uomo ubriaco ha dapprima rifiutato le cure dei sanitari, poi se l’è presa con un’infermiera e un Carabiniere che tentavano di calmarlo. L’uomo, un 45enne di origini laziali, era stato appena trasportato in ospedale da un’autoambulanza del 118 proveniente da Montecatini Terme dove era stato prelevato in una via del centro in condizioni fisiche pietose per il troppo alcool che, evidentemente, aveva bevuto. Nella sua furia alcolica ha ferito anche uno dei militari con una testata al volto che è costata la frattura del setto nasale.

Appena qualche giorno fa un uomo di origini marocchine ha messo a soqquadro la sala di attesa del pronto soccorso. In preda ad una furia incontenibile, l’extracomunitario ha dapprima sfondato una vetrata poi preso a calci porte e qualunque altro oggetto si trovasse davanti. Solo il pronto intervento dei Carabinieri, giunti sul posto in quattro, con l’aiuto della guardia di vigilanza che stazionava in ospedale a quell’ora, ha evitato che la furia dell’uomo potesse coinvolgere le persone che a quell’ora stavano frequentando quei luoghi. L’uomo è stato arrestato.