Riparte il treno rossoverde con le squadre giovanili della Cestistica pronte a scendere sul parquet. Due le gare interne e tre quelle esterne. Domenica alle 9,30 apriranno gli under 13 contro il Sesa Empoli mentre a seguire alle 11,30 sarà il turno degli under 16 contro il fanalino di coda Agliana. Trasferta per gli under 14 contro Prato, per gli under 18 di Bellandi contro la capolista Quarrata e per gli under 15 nel match clou contro Montecatini; all’andata fu vittoria dei termali 44-39.