Cestistica a Bottegone per rilanciare la stagione

Ultima giornata di andata con la Cestistica impegnata in trasferta, domani, sabato alle 21, sul campo del Bottegone. Una gara difficile che metterà di fronte due compagini con stati d’animo e situazioni di classifica diverse. I gialloneri sono reduci da cinque successi negli ultimi sei incontri che gli hanno permesso di raggiungere la decima posizione con 12 punti e uscire dalle zone calde dei bassifondi. Chi invece si dovrà guardare le spalle e’ proprio la truppa di coach Traversi in serie negativa da tre giornate e penultima con 8 punti a meno due dal fanalino Fides Livorno. Il successo nel 51° torneo “Borelli” ha riportato fiducia all’ambiente e la speranza di tutti e’ che possa trasformarsi in una rampa di lancio per cambiare le sorti della stagione.