SABATO SI CORRE IN BICICLETTA. Ad Uzzano “in pista” i giovanissimi. Anche 5 pesciatini

L’appuntamento è per sabato 11 aprile, a partire dalle 15 a Uzzano.

Bambini, ciclismo, divertimento per le strade di Santa Lucia! Si corre il 1° Trofeo “Marcello Ulivieri”, manifestazione ciclistica organizzata dalla Polisportiva Milleluci Ciclismo riservata alle categorie “giovanissimi” da G1 a G6 e MPG.

Sono attesi oltre 200 bambini tra i 7 e i 12 anni che, tutti insieme, con i loro sorrisi, faranno pulsare le strade e le pizze di Uzzano, abitualmente percorse dalle auto…

In pista anche cinque giovani ciclisti pesciatini (in copertina): Fiorenza Cristian, Filippo e Matteo Marraccini della Polisportiva Milleluci, Diego e Gioele Bindi del Montecarlo Ciclismo. Questi ultimi di famiglia pesciatina residente a Montecarlo.

La gara ciclistica, gratuita e aperta al pubblico, si svolgerà a partire dalle 15 e fino alle 19. Si snoderà in un circuito che, partendo dalla sede comunale, “abbraccerà” il centro percorrendo via delle Pille, via Rodari, e la SR435 (nel tratto tra la sede dell’ufficio postale ed il Comune).

Nel corso della giornata ci sarà anche la prima uscita ufficiale di Alessio, Lorenzo, Marco e Davide, i 4 atleti della “Milleluci Special“, che in queste settimane, si sono allenati per essere pronti a dare il massimo.

Tutto si svolgerà in piena sicurezza grazie alla presenza della Polizia Locale e all’ausilio dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

“Il ringraziamento, sincero e sentito, da parte di tutta la Nostra Comunità, va, oltre agli organizzatori e alla Provincia di Pistoia, ai tanti sponsor locali che, con il loro contributo, hanno reso possibile lo svolgersi di questa bella e significativa manifestazione”, ha detto il primo cittadino di Uzzano Dino Cordio.