Interrail 2026. Viaggiare per l’Europa. Come partecipare

Al via la seconda tornata di biglietti gratuiti per viaggiare in treno in tutta Europa. I giovani di 18 anni potranno presentare domanda fino alle 12 di mercoledì 22 aprile. Discover.Eu è rivolto ai cittadini europei nati tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Per l’Italia sono disponibili 4994 posti. È necessario inserire il numero della carta d’identità, del passaporto o del permesso di soggiorno.

DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ che dà l’opportunità di viaggiare ed esplorare la diversità dell’Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente.

Le candidature potranno essere inviate tramite il sito ufficiale https://youth.europa.eu/discovereu_it

Gli interessati devono compilare un modulo online con i propri dati personali e rispondere a un breve questionario sull’Unione europea. Le candidature saranno poi esaminate e i vincitori selezionati tramite sorteggio.

Il selezionato potrà viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese al massimo nel periodo di viaggio compreso tra il 1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027. È possibile partecipare anche in gruppo, fino a un massimo di 4 persone, purché tutti soddisfino i requisiti richiesti.