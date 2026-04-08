PREVENZIONE COLON-RETTO. Sabato a Naturalitas incontro con la cittadinanza

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per promuovere la prevenzione e favorire l’adesione ai programmi di screening per il tumore del colon-retto. Si terrà sabato 11 aprile alle ore 16.00, all’interno di Naturalitas, presso l’Istituto Tecnico Agrario “Anzilotti“, il secondo incontro promosso dall’ospedale SS. Cosma e Damiano e dalla Società della Salute della Valdinievole, dedicato ai percorsi di prevenzione oncologica sul territorio.

All’iniziativa parteciperanno il dottor Paolo Montalto, direttore SOS Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale SS. Cosma e Damiano, i medici del reparto e il direttore della SOC Chirurgia Generale, dottor Francesco Feroci. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Pescia Riccardo Franchi, della dirigente scolastica Alessia Bechelli, della direttrice sanitaria di presidio Giuditta Niccolai, del direttore della Società della Salute della Valdinievole Stefano Lomi e del presidente Asvalt, Arnaldo Pieri.

L’incontro si inserisce nel quadro del “Marzo europeo della sensibilizzazione al tumore del colon-retto” e sarà l’occasione per condividere con la popolazione, attraverso un linguaggio semplice e accessibile, i dati epidemiologici sull’impatto delle malattie e dei tumori dell’apparato digerente, i programmi di prevenzione attivi sul territorio, i fattori di rischio e come funziona lo screening.

L’obiettivo è rafforzare l’informazione, promuovendo anche momenti di confronto tra cittadini, istituzioni e professionisti della sanità. Il prossimo incontro si terrà al Teatro comunale di Lamporecchio, giovedì 30 aprile.