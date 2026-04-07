CARBURANTE TROPPO CARO e personale irregolare. Chiuso distributore

E’ successo a Lucca

La Polizia di Stato della Questura di Lucca, sabato 4 aprile ha proceduto al controllo di un distributore di carburante di via Lazzaro Papi, intorno le mura cittadine, in quanto offriva il carburante ad un prezzo sopra la media. In particolare, il Diesel veniva venduto a euro 2,309 e il cartellone che doveva indicare i prezzi medi regionali era celato con dei fogli di carta e quindi non leggibile.

Nel corso del controllo, svolto unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza sono state riscontrate diverse irregolarità sulle dotazioni di sicurezza dell’impianto stesso.

In particolare, l’addetto al servizio, identificato all’atto del controllo, non era regolarmente assunto. Nessun controllo periodico degli estintori e altre carenze gestionali di prevenzione incendi.

Il distributore è stato chiuso in attesa di ripristinare le irregolarità rilevate.