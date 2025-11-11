“Dobbiamo migliorare per essere più competitivi sin dall’inizio”. Parole di coach Pellegrini

Ritrova il sorriso la Cestistica dopo due turni andati a vuoto. Un successo per ritrovare morale e soprattutto per non perdere terreno dalla coppia di testa Gea Grosseto e Libertas Lucca con 12 punti.

<Solita partenza molto soft con difficoltà in attacco e poca intensità in difesa – ha esordito coach Pellegrini. Nel terzo quarto le cose sono finalmente cambiate e abbiamo riacciuffato la partita. Nell’ultima frazione il risultato è stato incerto fino a 3′ dal termine quando con un’ottima difesa e buone soluzioni in attacco siamo riusciti a spuntarla>.

<C’è da lavorare e migliorare ancora sul nostro approccio alle partite cercando di essere competitivi fin dall’inizio per non dover rincorrere costantemente – ha concluso il tecnico>.