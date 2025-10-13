ELEZIONI REGIONALI, Giani presidente. A Pescia vincono Tomasi, Fratelli d’Italia e Dika

La Toscana resta al centrosinistra, Eugenio Giani fa il bis. Tomasi ko.

Stando alle prime proiezioni il governatore uscente Giani è al 54,6%, con un vantaggio di 14 punti percentuali su Tomasi al 40,6%. Bundu invece sarebbe al 4,8%.

A PESCIA VINCONO TOMASI, FRATELLI D’ITALIA E BERNARD DIKA ►►► I DATI IN TEMPO REALE Pescia è in controtendenza rispetto al voto regionale. Alessandro Tomasi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini, E’ ora per Tomasi e Noi Moderati stacca Eugenio Giani di qausi 10 punti.

Fratelli d’Italia è il primo partito con oltre il 36% dei voti. Dietro ci sono Partito Democratico con il 31% e Lega Salvini con poco più del 5% (aveva raccolto il 27,40% nel 2020).

Tra i candidati consiglieri, quello che ha raccolto più preferenze è Bernard Dika, Partito Democratico, che ha doppiato, o quasi, l’altro candidato Pd, Riccardo Trallori.

I DATI IN TEMPO REALE