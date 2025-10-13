“Dobbiamo alzare il livello del nostro gioco. Sono molto dispiaciuto”

Getta all’ortica una vittoria quasi fatta la Cestistica che regala letteralmente due punti allo Sky Walkers Lucca. Un passo falso inaspettato visto quello che è stato il match per tre quarti di gara con i pesciatini padroni assoluti del gioco.

<Non lo nascondo, sono molto dispiaciuto – ha commentato coach Pellegrini. Abbiamo letteralmente buttato via un’occasione per tornare a casa con la vittoria e bissare il successo contro Monsummano. Sono stati tre quarti di gara dove, seppur alti e bassi, eravamo riusciti a prendere un buon vantaggio con l’inerzia del match a nostro favore. Poi inaspettatamente, purtroppo, nell’ultima frazione ci siamo spenti, azioni confusionarie, tiri affrettati, subendo la loro aggressività oltre misura. Ci rifaremo ma dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello di gioco>.