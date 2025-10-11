Gioele e Jacopo con la Toscana al Trofeo CONI di Lignano Sabbiadoro

È andata in scena presso gli impianti sportivi di Lignano Sabbiadoro la 10° edizione del Trofeo CONI, un contenitore di discipline sportive riservate agli atleti di tutta Italia, di età pari o sotto i quattordici anni. Una delle manifestazioni sportive giovanili più importanti a livello nazionale che ogni anno mette al centro lo sport come strumento di crescita, socialità e sana competizione.

Oltre 4.600 atleti under 14 impegnati in decine di discipline, dal nuoto alla ginnastica, dall’atletica al tiro a segno.

Nel Tiro a Segno la Toscana era presente con quattro atleti, due maschi di carabina e due femmine di pistola. Il TSN Pescia era rappresentato nella carabina da Gioele Silvestri (tiro libero) e Jacopo Silvestri nel tiro in appoggio.