ALIMENTAZIONE SANA E FRESCA, qualche consiglio | Chiara Giuntoli

E’ arrivato il grande caldo e la colonnina delle nostre cucine è in aumento…tutti abbiamo voglia di mangiare cibi freschi e veloci perché fa troppo caldo per cucinare…

Ecco qualche consiglio per un’alimentazione sana e fresca cercando di accendere il meno possibile i fornelli ma di non cadere nella rete dei prodotti conservati e già pronti caratterizzati dall’elevata presenza di sale e scarsità di nutrienti come vitamine e sali minerali.

Partiamo da alcuni piatti freddi molto amati in estate: prosciutto e melone, bresaola rucola e grana. Buonissimi piatti, certo, ma essendo a base di AFFETTATI cerchiamo di limitarne il consumo per l’elevata presenza di sale.

Stessa osservazione per i FORMAGGI, molto comodi e freschi ma non eccediamo nel loro utilizzo, sia per la presenza di sale e grassi, sia perché poco sazianti; meglio se vengono utilizzati in piccole quantità come fonte proteica in un’insalata di pasta o riso o farro in modo da rendere più equilibrato il piatto.

Cerchiamo di creare qualche piatto fresco ed appetitoso alla portata di tutti sia grandi che piccini.

Partiamo da una base di cereale: riso (integrale, venere, basmati), pasta (integrale o ai cereali), cus cus, farro, orzo, magari ne possiamo cuocere anche in dose doppia in modo da limitare l’uso dei fornelli e conservarlo in frigo per circa 48 ore.

A questa base abbiniamo sempre una fonte di proteina in modo da rendere completo il piatto e aumentare il senso di sazietà: possiamo scegliere tra pesce / uova / formaggi / legumi / carne da scegliere ogni volta. E per rendere il tutto più fresco aggiungiamo sempre delle verdure che oltre ad essere fonte di vitamine e sali minerali e fibra sono delle vere e proprie miniere di acqua.

►►► E se volessimo sostituire il pranzo con un gelato?

Se non vogliamo sentire i morsi della fame nell’arco di poche ore, è importante che il pasto non sia soltanto il gelato perché ovviamente non rappresenta un pasto completo in quanto è più sbilanciato verso gli zuccheri semplici , quindi meglio se andiamo ad inserirlo a merenda e l’ideale sarebbe abbinare sempre un gusto alla frutta con uno alla crema: in questo modo si assumono anche proteine e grassi e si riduce l’impatto glicemico sul nostro corpo.

Questi semplici consigli rientrano tra i principi generali di una sana alimentazione basata sul modello mediterraneo che possono aiutare ad indirizzarvi verso un corretto stile di vita.

Mangiare correttamente contribuisce non solo a raggiungere o mantenere un peso corporeo adeguato, ma aiuta anche ad affrontare l’afa e la caldissima estate 2025.

►►► PER SAPERNE DI PIU’, CONTATTA Dott.ssa Chiara Giuntoli – Biologa Nutrizionista

ph: +39 347 1969958

Riceve a: Misericordia Pescia, Data Medica Montecatini Terme, Centro Lamm Pescia e Porcari.

e-mail: giuntolichiara@gmail.com – instagram: chiaragiuntoli.nutrizione