NUOVO SEGRETARIO COMUNALE. Già al centro di giustizia per minori di Palermo

Antonio Salanitri, 57 anni, siciliano originario di Termini Imerese, ha esordito nella professione forense nel 1997 come avvocato a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepretore e viceprocuratore onorario. Dal 2005 al 2010 è stato operatore di vigilanza presso il Centro di giustizia per minori di Palermo.

►►► E’ il nuovo segretario del comune di Pescia.

Nel 2010 è arrivato per la prima volta in Toscana, come ispettore di vigilanza presso l’Inps di Livorno, città in cui tuttora risiede. Dal 2014 al 2018 ha ricoperto incarichi come segretario comunale in Sicilia e Calabria, in vari Comuni delle province di Palermo e Crotone. È tornato in Toscana nel maggio del 2018, nominato segretario comunale dei Comuni di Palaia e Capannoli, in provincia di Pisa. Poi a Cecina e Livorno.