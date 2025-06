PESCIA E’ DI TUTTI. “Coalizione impegnata a rimettere ogni cosa al suo posto”

Da Pescia è di Tutti riceviamo e pubblichiamo.

“Altro che generale Vannacci, “il mondo al contrario” è quello dei prodi rappresentanti di Fdi che, in un comico comunicato, lasciano trasparire una severa preoccupazione circa le ipotetiche dimissioni di un assessore dell’attuale Giunta guidata da Franchi.

Incombe l’obbligo di rassicurare questi raffinati politici non solo circa la permanenza dell’assessore ma anche in merito alla solidità di una coalizione impegnata a rimettere ogni cosa al suo posto.

Peccato che di permanenza e di solidità non si possa parlare relativamente alle coalizioni d’opposizione che si è vista sfuggire già due Consiglieri e che, caso nazionale, pur scorrendo una intera lista, non è riuscita a surrogare l’ultimo dimissionario, oltre a coalizzarsi intorno ad un ex amministratore già condannato in via definitiva due volte dalla corte dei conti.

Quali che fossero comunque le intenzioni di questi finissimi strateghi, di questi fini selettori del personale politico elettorale, incassiamo la fiducia e confermiamo che stiamo andando senza inutili proclami verso la soluzione di questioni molto importanti per la comunità. D’altronde da “il mondo al contrario” a “il mondo dal dondolo”, il passo è breve”.