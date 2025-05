E’ LA NOTTE DEL CLASSICO. Il Liceo Lorenzini tra mito, filosofia e libertà

Venerdì 9 maggio dalle ore 18 il Liceo Lorenzini celebra la sua” Notte del Classico”.

Monumento ormai residuale, ma tanto più necessario, a una cultura “alta” in senso etimologico – non solo elevata, ma profonda, radicata -, il Liceo Classico merita di celebrarsi.

E lo fa, a Pescia, con vera voglia di divertirsi e punta ingessatura. Ragazzi e insegnanti insieme, tra canti, balli, recite e spettacoli di arte varia, ricordano nel modo più plastico che la Scuola è anche piacere della convivenza.

L’iniziativa ha come scopo la promozione della cultura greca e latina.

Ragazzi e insegnanti tenteranno di ribadire la convinzione della necessità degli studi classici come officina per una piena realizzazione personale e professionale. Soprattutto in una società sempre più fluida, come quella contemporanea, infatti, emerge la necessità di fornire strumenti sempre più adeguati per migliorare la partecipazione attiva.