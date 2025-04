MASSIMO GUIDI, vocal coach pesciatino. Un “suo” artista tra i big del Concertone

Un altro successo per Massimo Guidi, discografico, manager e vocal coach internazionale che da anni coltiva e prepara talenti con risultati eccellenti. Sono infatti oltre dieci anni che Guidi segna dei goal importanti in talent come Amici, XFactor Italia e all’Estero, Sanremo Giovani, Italia’s Got Talent e altri programmi televisivi musicali e non.

Questa volta la soddisfazione arriva da Roma con il contest 1M NEXT, dove il suo artista FELLOW si classifica tra i primi tre vincitori aggiudicandosi così la partecipazione al concertone del 1° Maggio su Rai3 e RaiPlay.

FELLOW si esibirà con il suo brano “Guerra e Zanzare” sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano, storica sede dell’evento assieme ad artisti come Alfa, Noemi, Big Mama, Ermal Meta, Anna Castiglia, Brunori Sas, Gabry Ponte, Lucio Corsi, Gaia, Mondo Marcio, Shablo, Sarah Toscano e molti altri. Massimo Guidi è alla guida della direzione artistica delle etichette Estro Records e M&M-D&G Music.