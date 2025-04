Una raccomandazione: alleniamo la Forza muscolare. Vittoriano Brizzi

La Forza muscolare è la capacità motoria che permette di vincere una resistenza o di opporsi ad essa per effetto della tensione sviluppata dai muscoli. È la base del movimento ed il suo fondamento. Ci muoviamo perché i nostri muscoli esprimono Forza, consentendoci una molteplicità di espressività motorie.

L’allenamento della Forza è perciò di primaria importanza in funzione di una migliore qualità della vita, dello star bene e, naturalmente, dello Sport. A tutte le età.

Ci esprimiamo in maniera veloce, agile, resistente: la Forza interviene nelle varie modalità e fa da *“madre”*, da guida e da sostegno alle nostre gestualità e ai nostri movimenti.

Ciononostante l’allenamento finalizzato al miglioramento della Forza pur essendo importantissimo è, purtroppo, molto spesso trascurato e dimenticato per diverse ragioni, talvolta anche legate ad un retaggio culturale o, più spesso, alla non conoscenza dell‘argomento.

Dobbiamo fare in modo che il grado di Forza si mantenga buono lungo tutto il corso della vita. Esso dovrebbe rappresentare un obiettivo prioritario a protezione della salute.

Vediamo come fare.

Cerchiamo innanzitutto di tenere sotto controllo e contenere la sarcopenia (graduale calo del tessuto muscolare dovuto all’avanzare dell’età, in particolare dopo i 50 anni). Le esercitazioni devono essere eseguite con la giusta continuità e con metodo. Addirittura, non più in giovane età, (ci sono evidenze su persone ultra ottantenni ed ultra novantenni) può essere stimolato il metabolismo fino a migliorare la composizione corporea con l’incremento della massa muscolare.

Facciamo attenzione alla cura di certe esercitazioni che rallentano le patologie degenerative dell’apparato locomotore, quali l’osteoporosi, l’artrosi e i comuni problemi muscolo scheletrici che colpiscono a tutte le fasce d’età (ad esempio il mal di schiena e la cervicalgia). Studi recenti hanno dimostrato come questo tipo di attività possa *preservare* dallo sviluppare l’Alzheimer e la demenza senile, oltre a *migliorare* l’attenzione e la capacità di organizzare, programmare e fare più cose in rapida successione. Sembra quindi che allenando la Forza anche il nostro apparato nervoso diventi più forte.

Si sconsiglia in assoluto l’improvvisazione e si raccomanda di farsi guidare dai professionisti specialisti del settore.

P.S. è sottinteso che un’altra priorità a custodia della salute debba essere l’attività aerobica: quella di durata, d’endurance, dove si fatica di continuo ma moderatamente.