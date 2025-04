Una brutta Cestistica sconfitta a Carrara. Partita mal approcciata

Sconfitta esterna per la Cestistica sul parquet di Carrara contro i padroni di casa del Basket Legends. Un passo falso che ha fatto molto arrabbiare coach Giuntoli soprattutto nell’atteggiamento dei suoi ragazzi.

<Partita mal approcciata e giocata con poca convinzione – ha esordito. Carrara è scesa in campo ben più motivata per giocarsi l’ultimo posto disponibile per i play off mentre noi, forse, non abbiamo capito proprio l’importanza del secondo posto in classifica e forse nemmeno come deve giocare una squadra da seconda in classifica. Non è possibile subire così sui due lati del campo, non va assolutamente bene>.

Venendo all’incontro, i carrarini hanno preso sin dalle prime battute le redini del gioco mantenendo un divario costante nei tre tempini fino all’accelerata finale del 75-54.

Tabellino: Ulivieri 5, Michelotti, Ciervo 5, Lulli ne, Niccolai 4, Pinzani 10, Bigi 4, Ghera ne, Gamba 7, Bini 11, Taylor 7.