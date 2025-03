SALE DEL COMMIATO MOLENDI. Sabato l’inaugurazione. “Maggiore privacy e intimità”

Pescia avrà una nuova casa funeraria.

Le nuovissime Sale del Commiato di Onoranze Funebri Molendi sono state ricavate in un edificio completamente ristrutturato in via Fiorentina 11, nei pressi della Porta Fiorentina. La nuova struttura fornisce un servizio esclusivo che, nella nostra città, si aggiunge a quello della camera ardente all’interno dell’ospedale SS Cosma e Damiano.

“La struttura, la cui riqualificazione ha richiesto due anni di tempo di lavoro, potrà ospitare fino a sei spazi che garantiranno una maggiore privacy e intimità“, hanno detto Olinto Molendi e Federico Verreschi. Sono allestite anche una reception ed una stanza per la conservazione e la vestizione delle salme e servizi igienici in ciascuno dei due piani dell’edificio.

“Si tratta di un luogo di raccoglimento interiore e privato per condividere i momenti di addio e di commemorazione dei propri cari. Qui, le famiglie potranno elaborare con più tranquillità e riservatezza il momento del lutto“.

La ristrutturazione dell’immobile è stata radicale. A beneficiarne è l’intera città. La famiglia Molendi ha ristrutturato un immobile che era fatisciente, a poche centinaia di metri dal centro cittadino ed in un contesto residenziale. Il tetto, che era praticamente assente prima dell’avvio dei lavori, è ora sorretto da travi in legno. Ampio spazio per la sosta delle auto, fino ad almeno venti. Un ascensore consentirà un agevole trasferimento delle salme e dei visitatori al primo piano.

Sabato 15 dalle 16 in poi ci sarà l’inaugurazione.