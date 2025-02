Cestistica sul parquet di Lucca in cerca del riscatto

Insidiosa trasferta per la Cestistica impegnata domenica alle 18 sul parquet degli Sky Walkers Lucca. I pesciatini, reduci dal passo falso interno di sette giorni fa contro Donoratico, sono in cerca del riscatto e ritrovare quei punti necessari per difendere la terza piazza. Di fronte troveranno una compagine probabilmente all’ultima possibilità per agganciare il treno dei play off, distante 4 punti, ottava posizione attualmente occupata proprio da Donoratico con 22 punti.

Rimangono dieci giornate alla conclusione della stagione regolare e come ha spiegato coach Giuntoli domenica scorsa <in questo lungo rush finale affrontiamo compagini con grandi e piccoli obiettivi e non possiamo permetterci distrazioni>.

Una formula play off che coinvolgerà le squadre dal 1° al 8° posto, dalla 9° alla 14° saranno ammesse alla Divisione Regionale 1 mentre la 15° e 16° retrocederanno in Divisione Regionale

2.