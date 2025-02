Interruzione dell’energia elettrica. Le vie interessate

Martedì 11 febbraio dalle 9 alle 16 è prevista l’interruzione dell’energia elettrica nelle zone del comune di Pescia.

Le vie interessate riguarderanno:

via della Molina da 107 a 111, 115, da 119 a 123, da 127 a 133, p133, 90, da 94 a 96, da 100 a 102, 106, da 110 a 112, da 118 a 122, da 128 a 130, 96/a, 98a, 98b, 98c, 98d;

via Squarciabocconi 49, da 53 a 55, da 59 a 73, 77, da 81 a 83, 95, 49d, 83a, 83a, 95/a, 94, 98, 102, da 106 a 108, 112, 34ap, 96ap, 96b, 96d, 96p;

via Colletti 3, 7, da 13 a 15, 69, 73, can7p, 15a, da 2 a 14, 18, 22, da 26 a 32, 76, sn, snda 1 a 3, da 34 a 40, da 44 a 48, 48a;

via Botteghe da 21 a 23, da 27 a 29, 37, 45, 49, 43d, 45a, 45b, 45c, 45/d, 45f, 45g, 47/a, 2, 114;

via della Chiesa 1, 5, da 11 a 13, da 17 a 21, 25, da 29 a 35, 41, 31p, 2, da 6 a 20, da 24 a 28, 42;

via Tiro a segno 43, da 47 a 55, 61, da 36 a 38, da 42 a 46, da 50 a 60;

via Bernacchi da 3 a 5, da 10 a 16, da 20 a 22, 26, 40, 18a, 28b;

via della Pari da 17 a 23, 27, 23a, 27a, da 68 a 70, 76, da 80 a 86, fibra