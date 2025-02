IN AGGIORNAMENTO | Manomesso sistema allarme del mercato

Si tratterebbe di una manomissione dell’impianto di allarme antincendio. A questo sono giunti i tecnici del Comune di Pescia, insieme a quelli della ditta incaricata, dopo un attento sopralluogo.

I FATTI Mancavano pochi minuti alle 5 di martedì mattina quando i residenti di via Martini, via Turati, via Rosselli ed altre, sono stati svegliati di soprassalto da un suono acuto proveniente dal mercato dei Fiori di via Amendola.

A causare il trambusto, l’allarme, che ha iniziato a suonare fino alle 7 e 30 del mattino, senza un apparente motivo. Insieme all’incubo sonoro, anche una voce metallica: “…si è verificato un evento per cui è necessario evacuare la struttura, avvicinarsi all’uscita più vicina…”.

“Qualcuno si è introdotto all’interno della struttura alle prime ore dell’alba -ha detto il sindaco Riccardo Franchi-, ed ha premuto i tasti che attivano l’allarme antincendio”, evidentemente danneggiando le scatole che contengono i cablaggi. Nelle prossime ore ne sapremmo di più. Non è esclusa una denuncia contro ignoti.