Giovedì 25 e’ il “Dantedi'”. Un incontro virtuale con gli studenti

Nel 2021, cadono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e, l’Amministrazione Comunale ha inteso organizzare un “Dantedì” rivolto a tutti e in particolar modo agli studenti della nostra città, ovvero una giornata di incontro virtuale e poi fisico tra tutti i partecipanti all’iniziativa.

A partire da 25 marzo, data d’inizio, secondo una condivisa interpretazione, del viaggio ultraterreno dell’Alighieri, i ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori e delle università potranno infatti inviare i propri contributi creativi/culturali sui social del Comune di Pescia: saranno raccolti foto, video ed audio sul poeta, sul suo personaggio, sulla sua vita,la sua arte e, ovviamente, sulla sua opera principale, la Commedia .

I partecipanti otterranno un invito elettronico per partecipare al fantastico <Dantedì> che, se la situazione generale lo consentirà, si terrà al Teatro Pacini, venerdì 4 giugno, dalle 9 alle 12. L’iniziativa sarà diffusa in diretta social e, qualora non potesse avvenire fisicamente, sarà completamente virtuale, con l’impegno di rivederci in presenza entro l’anno.

Per info: cultura@comune.pescia.pt.it.

Foto fonte comune di Pescia