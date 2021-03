“Siamo giovani con tanta voglia di crescere”. Alla guida coach il livornese Dari

Dopo aver presentato il roster della Cestistica che parteciperà al campionato di serie D, la parola passa al coach livornese Stefano Dari. <A partire dall’estate abbiamo fissato con Andrea Matteoli e Claudio Biagini tutte le tappe di crescita di questo gruppo giovanissimo che sta lavorando sodo sia sul piano della preparazione fisica che su quello del miglioramento individuale e che si sta costruendo come squadra per rappresentare i nostri colori nel presente ma soprattutto nel futuro – ha commentato>. <E’ un gruppo molto giovane ma che dispone di potenzialità atletiche notevoli, di un buon talento e di una voglia smisurata di fare bene. Dobbiamo chiaramente far aumentare ai ragazzi il proprio livello di autostima e dobbiamo dimostrare di avere la giusta identità di squadra. Ho parlato con la dirigenza nei giorni scorsi e abbiamo fissato un obbiettivo importante che non deve essere il risultato finale fine a se stesso che è comunque importante e dovremo perseguire con tutte le nostre forze, quanto piuttosto l’atteggiamento da mettere in campo. Sappiamo che per sopravvivere dovremo dare il 120 per cento perché il 100 per cento non sarà sufficiente>.

La formula prevede nella prima fase dei gironi di 4-5 squadre stabiliti con il criterio della vicinorietà e un calendario “all’italiana” più alcune partite di “fase a orologio”, mentre le seconde fasi prevedono gironi di 6 squadre sempre con la stessa formula e per concludere i play-off per salire in C Silver e i Play Out per non retrocedere in promozione. Il campionato si concluderà pertanto in piena estate, all’inizio di luglio.