Guidi, “Fiducia nella Polizia Municipale”. Il servizio di Striscia la Notizia

“L’Amministrazione comunale ha piena fiducia nel lavoro del Comandante di Polizia Municipale Fabrizio Natalini e nei compiti che egli assolve nel rispetto del Codice Civile e della Legge”. E’ quanto ha dichiarato a il Cittadino il sindaco facente funzione Guja Guidi, in seguito al duro attacco di Oreste Giurlani che nella consueta diretta serale “Piazza Grande” su Facebook si era scagliato contro i vigili urbani colpevoli, a suo dire, di aver fatto multe alle vetture di anziani in sosta nei pressi dell’ospedale in attesa della somministrazione del vaccino.

“Quanto denunciato da Giurlani sarà oggetto di accertamento. Di sicuro non si può pensare che questa Amministrazione comunale, distintasi nel corso degli anni per la sua sensibilità e attenzione soprattutto nei confronti delle persone più deboli, possa aver deciso di “fare cassa con le multe”. Questo no!“.

“No comment”, invece, per quel che riguarda le accuse formulate sempre da Giurlani, “Se ero Sindaco io una cosa del genere non sarebbe successa. Evidentemente non c’è più una direzione”, da molti intese come rivolte proprio a lei.

C’è anche da dire che i controlli sono stati richiesti a più riprese proprio dalla direzione sanitaria dell’ospedale in seguito alle soste selvagge di molti automobilisti che impediscono spesso la regolare viabilità e occupano stalli riservati ad ambulanze, mezzi sanitari o disabili.

Nei mesi scorsi Striscia la Notizia aveva inviato una troupe proprio in quella zona per denunciare il comportante di automobilisti non autorizzati in sosta negli stalli riservati ai mezzi di soccorso o per il trasporto di persone disabili. In molti avevano visto addirittura scendere i pazienti, con barella o seggiolina, in mezzo alla strada. Uno scempio che l’inviata Chiara Squaglia aveva deciso di denunciare.