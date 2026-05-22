FLORA TOSCANA, 2025 DA INCORNICIARE. Costi di conferimento giù del 30%

Un anno da incorniciare per Flora Toscana. Il risultato economico del 2025 si è tradotto immediatamente in un beneficio concreto e tangibile per la propria base sociale.

Grazie ai risultati ottenuti, la cooperativa ha annunciato un importante conguaglio di liquidazione a favore dei soci conferitori.

Questa misura permetterà di abbattere del 30% il costo del servizio di conferimento sostenuto dai produttori nel corso dell’anno. Un aiuto concreto per la base sociale. In un contesto economico globale caratterizzato dal costante aumento dei costi di produzione e delle materie prime, questo provvedimento rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per le aziende agricole del territorio.

Ridurre di quasi un terzo i costi legati al servizio di conferimento significa premiare direttamente l’impegno, la fedeltà e la qualità del lavoro dei soci conferitori.

Il bilancio 2025, di prossima approvazione, grazie a efficientamento operativo e al consolidamento commerciale, oltre alle performance di filiera rese possibili dagli investimenti effettuati, ha consentito di portare immediati vantaggi alla base sociale che condivide con la cooperativa gli esiti delle performance di mercato, anche nei momenti di difficoltà.

I vertici di Flora Toscana esprimono soddisfazione: “Questo bilancio dimostra che la cooperazione, quando è sana ed efficiente, crea valore reale per il territorio. Restituire risorse a chi lavora ogni giorno la terra e conferisce i propri prodotti è il modo migliore per celebrare un’annata eccezionale. L’abbattimento del 30% dei costi di conferimento è il nostro grazie concreto alla fiducia dei soci.”

Il risultato del 2025 proietta Flora Toscana verso il futuro con rinnovato ottimismo, confermandola come un pilastro fondamentale e un modello virtuoso per l’intero comparto florovivaistico italiano.