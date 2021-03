Covid-19, preoccupanti i dati toscani. Sfiorata la soglia “rossa”

In Toscana sono 1513 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri.

L’età media dei 1.513 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

Ad oggi risultano i ricoverati in ospedale sono 1700 (6 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (5 in più).

Purtroppo, oggi si registrano 25 nuovi decessi. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 sono a Firenze, 6 a Prato, 10 a Pistoia, 3 a Lucca, 2 a Pisa, 2 a Siena.

L’indice Rt in Toscana è in discesa: 1,08. L’andamento della curva dei contagi è sul plateau: non cresce né scende anche se negli ospedali la situazione dei ricoveri è sempre al limite. E il nuovo numero che fa paura è l’incidenza dei casi: con 250 ogni 100mila abitanti scatta il rosso e ieri la Toscana era a 239.