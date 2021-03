L’auto ai tempi del Coronavirus. Le regole per una buona pulizia

In questo periodo di emergenza sanitaria a causa della diffusione del Covid-19 sono tante le precauzioni prese per cercare di contenere il contagio. La corretta pulizia dell’abitacolo della propria auto non fa eccezione, soprattutto se si è costretti a continuare a guidare per motivi di lavoro o altre necessità.

Ma, come si fa a igienizzare a fondo la propria vettura?

“Per prima cosa ci si deve dedicare alla pulizia delle zone che si toccano più frequentemente come il volante, la leva del cambio e le maniglie interne ed esterne”, ha detto Massimo Rosi, dell’autolavaggio Il Ciclone 3 ad Alberghi.

“E’ auspicabile l’utilizzo di nebulizzatori per spruzzare il prodotto in maniera più diffusa sulle superfici, lasciandolo agire per circa 30 secondi prima di procedere alla rimozione dello sporco con il panno”.

Tra i prodotti suggeriti ci sono i detergenti a base di alcol, per la capacità di rimuovere efficacemente i germi. Altri disinfettanti utilizzabili sono quelli a base di cloro o candeggina, solo se fortemente diluita per non rovinare i materiali interni come le plastiche o le superfici più delicate.

“Sarà bene utilizzare dei panni usa e getta o un normalissimo rotolo di carta assorbente. Così, finite le operazioni, ci si libera di ogni oggetto, guanti e mascherina compresi”, ha concluso Massimo Rosi.