Coronavirus, ospedale sotto pressione. A Pescia tanti nuovi casi

In Toscana sono 1.106 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. L’età media è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Gli attualmente positivi sono 24.566. Di questi, i ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più). 22.923 persone sono invece in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (257 in più rispetto a ieri).

Oggi si registrano purtroppo 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne, con un’età media di 82,5 anni.

A Pescia i nuovi casi di contagio sono 25. Tanti, troppi, quasi come il capoluogo Pistoia che ne conta 27.

Intanto l’ospedale Ss Cosma e Damiano è “sold out”. Il reparto Covid è passato da 46 a 56 posti letto, già quasi tutti già occupati. La terapia intensiva Covid è arrivata a 5 posti occupati su 5 disponibili. Lo ha scritto il consigliere regionale Marco Niccolai (Pd) che ha anche lanciato un appello ai cittadini sul rispetto “integrale e rigoroso” delle misure anticovid.