La Cestistica ai nastri partenza il 28 marzo

Finalmente, seppur lentamente, anche il basket regionale prova a tornare alla normalità. La Fip ha diramato la formula della prossima Serie D Toscana che prenderà il via il 28 marzo. Tre le fasi e 4 gironi. Le prime tre dei gironi A e B comporranno la Poule A1 mentre quelle del girone C e D la Poule A2 nella fase 2. Nella seconda fase, le prime due di ogni Poule A accederanno alla Final Four promozione che vale la C Silver. Al termine della seconda fase Poule B, le squadre classificate al 4° e al 5° posto delle Poule “B1” e “B2” saranno ammesse alle Final Four per la retrocessione in Promozione. Chiusura con due final four distinte e incrociate per promozione e retrocessione. La Cestistica, inserita nel girone A assieme a NB Altopascio, Libertas Lucca, Frogs Castelfranco e Cecina, farà il suo esordio in trasferta proprio contro quest’ultimi.