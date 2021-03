Sono Vata? Sono Pitta? Sono Kapha? Scoprilo con Costanza e Valerio. Tre appuntamenti

Sono Vata?

Sono Pitta?

Sono Kapha?

O sono un mix di tutti e tre?

O solo di due, magari…

Per tre domeniche consecutive (14 – 21 – 28 marzo) tre eventi online in collegamento su zoom a numero chiuso.

“Ayurveda: quale dosha sono? Cosa posso fare per ritrovare il mio benessere? Che tipo di alimentazione è meglio per me?”.

L’antica medicina tradizionale indiana, l’Ayurveda, ci insegna che siamo fatti di tre elementi, chiamati dosha, che sono l’aria, l’acqua e il fuoco. Quando uno o più di questi tre elementi va in disarmonia crea dei disagi, che possono essere fisici e/o mentali e che ci impediscono di vivere serenamente: ansia, bruciori di stomaco, ritenzione idrica…

Cosa si può fare per ritrovare il proprio equilibrio ayurvedico?

A cura della dott.ssa Carabellese Costanza, laureata in farmacia, naturopata, counselor olistico, in collaborazione con Valerio Cerchiai, counselor olistico, massaggiatore ayurveda, educatore emotivo… .

“Vata – il primo dosha”

Domenica 14 marzo su zoom.

Per prenotarsi chiamare al 3382384847 o al 3479503472.

Il costo per ogni evento è 25 euro (non è obbligatorio partecipare a tutti e tre gli eventi)

A fine di ogni evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione rilasciato dalla dott.ssa Carabellese Costanza.