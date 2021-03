“Il mondo non è ancora stanco dei colori dei fiori”. I consigli di Patricia di Nonsolofiori

“Il narciso è un bulbo che ama l’inverno e fiorisce in primavera, sembra la nostra situazione al giorno di oggi: abbiamo amato l’inverno con la speranza di fiorire, fatti sacrifici per poi vederli sbocciare… . Le cose sembrano comunque non andare alla grande, ma cerchiamo di vedere il lato positivo”, ha detto Patricia Molendi di Nonsolofiori, in via Battisti e ad Alberghi.

Pur nel pieno dell’emergenza sanitaria, i negozi di fiori o piante da giardino, possono rimanere aperti. “Siamo fortunati, possiamo stare aperti e poter dare la possibilità ai clienti di reperire fiori, bulbi, piange per il giardino o da interno e offrire una vasta scelta di fiori recisi e freschi in bouquet, composizioni e idee regalo.

Come dice Fabrizio Caramagna “Ogni Fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori”.

“Il mio staff ed io ti aspettiamo, per dare colore a questa zona rossa o per aiutarti per regalare un po’ di primavera a chi ne ha bisogno. Ti aspettiamo e ricorda: facciamo anche consegne a domicilio!”.