Due giorni senza energia elettrica a Veneri

Due giorni senza corrente in località Veneri. Lunedì 8 marzo, dalle 9 alle 16 e mercoledì 10, dalle 9 alle 14 l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti.

Lunedì 8 saranno interessate le vie:

via della Chiesa 2, da 6 a 20, da 24 a 28, 42, 1, 5, da 11 a 13, da 17 a 21, 25, da 29 a 31, da 31p a 35, 41; via delle Botteghe 2, 114, da 21 a 23, da 27 a 9, 37, da 43d a 45/d, da 45f a 49; via dei Colletti da 2 a 14, 18, 22, da 26 a 32, 76, 3, 7, da 13 a 15a, 69, 73, can7p, sn, snc; via della Pari da 68 a 70, 76, da 80 a 86, da 17 a 23a, da 27 a 27a, fibra; via Carducci 2, 6, 16, da 1 a 15, da 25 a 27, da 31 a 35, sn; via Barsanti 2, 8, da 8b a 10, 10/p, 12/p, 50, 1, da 7 a 9, sn; via del Fontanaccio da 2 a 4, da 8 a 14, da 18 a 24, 180, 7; via dei Colletti da 34 a 40, da 44 a 48a, da 1 a 3, snc, sn; via Bernacchi da 10 a 22, 26, 28b, 40, da 3 a 5, snc; via dei Colli da 2 a 2e, 2p, 74, da 3 a 5, sn; via delle Puzzole 48, 80, 7, da 11 a 13; via Confine di Montecarlo 4, sn; via Grossi da 2 a 8, 1, 5; via dei Colletti da 1 a 9; via Portici 24.

Mercoledì 10 invece saranno interessate:

via del Tiro a segno da 36 a 38, da 42 a 46, da 50 a 60, 43, da 47 a 55, 61, sn; via del Gallo da 1 a 3, 15, 21, 27, da 31 a 35, 39, 43, sn, sn; via di Cafaggio 6, da 10 a 12, da 18 a 20, sn; via Guinigi da 50 a 52a, da 56 a 64, 27; sp lucchese da 77 a 79; via Manzoni da 4 a 8, 3.