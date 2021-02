Il TSN Pescia si prepara all’esordio

Il Tiro a Segno Pescia si prepara alle prime gare Federali Regionale del 27 Febbraio e del 7 Marzo valevoli per l’ammissione ai campionati Italiani Allievi Ragazzi Juniores Senior e Master in programma a Roma a fine settembre.

A causa della pandemia, il Comitato Regionale U.I.T.S. toscano ha dovuto cambiare radicalmente il sistema di allenamento per i giovani tiratori toscani, con la didattica a distanza. Gli atleti convocati hanno seguito un percorso stabilito dai tecnici regionali che prevedeva una prova di gara su 40 colpi. Per il Tiro a segno di Pescia erano presenti Alessio Tomei e Andrea Del Vecchio in pistola e Emma Martelli in P.10 Ragazzi, due di carabina Tommaso Sonnoli e Cristiano Tomei della categoria ragazzi. Alla gara Regionale parteciperanno anche tre new entry della categoria giovanissimi, specialità carabina in appoggio, Fabio Incerpi, Cassandra Monari e Francesco Pintore.