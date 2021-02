Carenze idriche. Presto un nuovo pozzo per l’acquedotto a Medicina

Per sopperire alle carenze idriche che, talvolta, si presentano nell’area montana di Pescia, Acque Spa, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha deciso di costruire un nuovo pozzo nella zona di Medicina.

L’intervento andrà ad incrementare la produzione idrica a disposizione di famiglie e imprese e sarà realizzato nella strada comunale da Medicina alla cappellina delle Mura e strada vicinale delle Fratti.

Il costo è interamente a carico di Acque Spa, come ente gestore del servizio idrico integrato per l’Autorità Idrica Toscana.

“Una volta effettuate con successo le verifiche tecniche di conformità -ha dichiarato al termine dei lavori della giunta l’assessore alla Montagna Fabio Bellandi, che ha presentato la delibera- non possiamo che dare il via libera con grande soddisfazione a questa realizzazione, che porterà nuova acqua nella rete idrica che in montagna determinava, specialmente nei periodi estivi, qualche disservizio che ci era stato segnalato. Secondo i tecnici, con questo nuovo pozzo il problema dovrebbe essere quasi totalmente scongiurato e questo è certamente un importante risultato per la qualità quotidiana ella vita della nostra montagna e anche per chi, quando si potrà completamente, la vorrà visitare e permanere per qualche giorno”.